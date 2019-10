Ruas de Óbidos recebem festival internacional de literatura

'O Tempo e o Medo’ dá o mote para mais uma edição do festival Literário Internacional de Óbidos – Folio 2019. De 10 a 20 deste mês, são 11 dias de festa da literatura, com mais de 200 iniciativas, num total de 450 horas de programação.Este ano, no capítulo Folio Mais, dedicado à programação das editoras, Óbidos recebe o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, também poeta e escritor, José Rodrigues dos Santos faz o pré-lançamento do seu novo livro e vai falar sobre inteligência artificial. Valter Hugo Mãe, Rita Redshoes e António Iturbe também vão estar presentes.A tenda dos editores, na praça de Santa Maria, com a presença de 15 editoras, é uma das novidades para esta edição. O espaço conta ainda com um auditório e programação permanente.O Folio Autores organiza a programação em torno do tema deste ano. O amor, a morte, a religião, a guerra e as alterações climáticas serão alguns dos motes que permitem diálogos com os autores.Trata-se de 16 mesas que acontecem às sextas, sábados e domingos. Estão confirmados nomes como Hélia Correia, Lídia Jorge, Nuno Júdice, Ricardo Araújo Pereira, Rui Pedro Tendinha. E, também entre outros, José Eduardo Agualusa, de Angola, Paulo Werneck, do Brasil, e Christoffer Petersen, da Dinamarca/Gronelândia.Já os espetáculos que decorrem na Cerca do Castelo estão garantidos pela Fundação Inatel. Pelo palco vão passar nomes como Cristina Branco, Diabo na Cruz, Por Terras do Zeca, Danças Ocultas, Omniri, Recanto e O Gajo.