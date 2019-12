Saber socorrer animais pode salvar-lhes a vida

Os cuidadores de animais – ocasionais e a tempo inteiro – devem estar preparados para intervir em caso de pequenos incidentes ou de grandes emergências, até que seja possível a intervenção de um especialista de medicina veterinária. Saber prestar-lhe cuidados imediatos influencia significativamente o prognóstico e pode até salvar a vida do animal.Por isso, a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento promove há seis anos ações de formação em socorro animal: "Numa situação de emergência que tenha sido logo bem assistida, o animal vai ter muito maior probabilidade de recuperação", afirmou Pedro Baptista, formador.Há várias coisas a reter. Por exemplo, se suspeita que o seu cão sofreu uma fratura deve imobilizar com cuidado o local com uma tala. Se estiver a sangrar, contenha a hemorragia usando um pano embebido em água. Se o animal apresentar sintomas de envenenamento tente induzir o vómito, dando-lhe água com muito sal ou água oxigenada.É muito comum a ingestão de pequenos brinquedos, roupas ou outro tipo de objetos. Se forem objetos pequenos e não afiados, a dica é seguir as mesmas orientações do envenenamento, ou seja, tentar induzir o vómito. Já se o objeto for cortante ou pontiagudo, a remoção deve ser feita somente pelo médico veterinário, pois pode implicar métodos cirúrgicos. Caso esteja engasgado, tente sacudi-lo.Note que só deve intervir em situações urgentes. Se não for o caso, é sempre preferível deixar o trabalho nas mãos do veterinário.