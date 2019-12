Saga de 'Star Wars' procura final de luxo à nona proeza

A saga termina, a história vive para sempre. É este o mote do novo ‘Star Wars: A Ascensão de Skywalker’, já em exibição, que se assume como o nono capítulo da ficção científica concebida, pela primeira vez há 42 anos, por George Lucas. Os tempos são outros, já é a Disney que está aos comandos, mas os fãs continuam muito atentos ao rumo dos sobreviventes da Resistência, que prossegue o confronto com a Primeira Ordem, numa galáxia distante.O próprio título desta dispendiosa aventura, dirigida pelo repetente J.J. Abrams, tem levantado muitas questões sobre quem é, de facto, o Skywalker que vai "ascender". Levantar a ponta do véu é estragar um manancial de surpresas, ao mesmo tempo que se têm multiplicado teorias nas redes sociais.O que é certo é que os olhos se mantêm postos na evolução de Rey (Daisy Ridley) e nos ensinamentos dados por Luke Skywalker (Mark Hamill, que já fez saber que nunca mais voltará à personagem). Além disso, também é garantido o regresso da princesa Leia (a já falecida Carrie Fisher), em cenas carregadas de emoção, e do vilão de rosto enrugado e branco, Palpatine (Ian McDiarmid).Mesmo com esta conclusão, o futuro é, na verdade, uma incógnita, até porque Hollywood continua embeiçada por ‘Star Wars’. Uma última curiosidade: há apenas duas personagens que estão presentes nos nove capítulos já rodados da saga. São eles os robôs C-3PO e R2-D2.Há três décadas a viver da política, o autarca de Lyon (Fabrice Luchini) está a viver um impasse. As ideias escasseiam e a popularidade também. A saída poderá estar numa jovem filósofa (Anaïs Demoustier), que é contratada para a equipa do político. Esta comédia dramática francesa recebeu um prémio no festival de Cannes deste ano.Um casal chega à meia idade no meio de uma crise afetiva. A separação parece inevitável mas há ainda uma remota possibilidade de inverter o cenário. Para tal, Victor (o sempre excelente Daniel Auteuil) vai voltar atrás no tempo, num recuo de 40 anos, até à semana precisa e inesquecível em que conheceu o grande amor da sua vida.