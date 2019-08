Sand City: volta ao Mundo em esculturas na areia

Éuma verdadeira volta ao Mundo sem sair do mesmo sítio, no Algarve, através de esculturas em areia. No Sand City, em Lagoa, Cristiano Ronaldo e Fernando Pessoa são as estrelas que representam Portugal nesta viagem artística pelos vários continentes.A representar Itália, por exemplo, está o Papa Francisco a conduzir uma moto da marca italiana Vespa. Já a rainha Isabel II é a personagem que leva os visitantes até Inglaterra.A viagem pelo Mundo conta ainda com diversas recriações de alguns dos mais célebres monumentos do Planeta, como a Torre Eiffel, em Paris (França), a Estátua da Liberdade, em Nova York (Estados Unidos da América) ou a portuguesa Torre de Belém, em Lisboa. Na área da música, estão representados em areia vários artistas, como Madonna, Bob Marley ou Michael Jackson.O espaço Sand City tem cerca de seis hectares, sendo que cinco deles estão totalmente ocupados com esculturas em areia. Veio suceder ao FIESA - Festival Internacional de Esculturas em Areia, que nos últimos anos esteve de portas abertas em Pera, Silves.Há ainda uma zona dedicada ao mar, com uma forte componente ambientalista, por incluir uma instalação em areia que mostra o impacto dos plásticos no meio marinho. O Sand City está aberto até ao dia 8 de novembro.