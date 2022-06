Para alegria de milhares de saudosos lisboetas (e não só!), as festas da cidade estão de regresso. Com uma dimensão comunitária forte, os festejos têm o seu ponto alto com as marchas populares, os casamentos de Santo António e os arraiais nos vários bairros, mas há muito mais propostas para celebrar os Santos, numa Lisboa cada vez mais diversificada e que se quer cada vez inclusiva.









