São Mateus: A maior feira franca da Península Ibérica

Guardiã das feiras populares do País, a Feira de São Mateus, em Viseu, é uma tradição de verão de visita obrigatória para quem aprecia estes eventos, que harmonizam as tradições do passado com a cultura popular e os artistas dos tempos modernos. O certame começou no dia 8 de agosto e prolonga-se até 15 de setembro.Esperam-se dias intensos de feira, festa e muita diversão. Esta feira de reencontros de Viseu é intergeracional, está cada vez mais internacional e reinventa-se todos os anos. O objetivo da entidade promotora, a Viseu Marca, é mais uma vez este ano ultrapassar a fasquia de um milhão de visitantes. É a maior feira franca da Península Ibérica.Muitas são as novidades que aguardam os visitantes. Desde logo as novas esplanadas dos pavilhões das farturas - novo mobiliário, estruturas de sombreamento e floreiras; um projeto de luz decorativa original que homenageia e promove o tema da gastronomia beirã; 90 stands novos e a redução continuada do plástico, uma medida que visa defender o ambiente dos excessos provocados pelo consumo. O cartaz musical conta com um programa diversificado que pretende agradar a todos os tipos de público.