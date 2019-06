Sem medo: dormir com os tubarões no Oceanário de Lisboa

Já alguém dizia que a melhor forma de ultrapassar os medos é enfrentá-los. Ora é, precisamente esse o desafio que o Oceanário de Lisboa tem para lançar às crianças a partir dos quatro anos de idade: dormir com os tubarões.Para a pernoita junto ao aquário central, os participantes devem apenas levar consigo um saco-cama, uma almofada, o pijama e claro, alguma dose de coragem (mas também não é preciso muita). O que fica são memórias para contar lá em casa.A iniciativa, que está patente desde o ano de 2002 e que já contou com a participação de cerca de 30 mil crianças, funciona apenas por meio de reservas prévias (reservas@oceanario.pt) e tem o preço de 60 euros por pessoa. Todos os dias do ano das 20h00 até às 10h00.Outra das propostas do Oceanário são concertos para bebés, uma experiência em frente ao aquário central do Oceanário em que os sentidos da audição e da visão são convidados de honra.Não se sabe quem é o maestro (talvez a manta ou o peixe-lua), mas a coreografia é perfeita entre os peixes que vivem no aquário central. A iniciativa acontece todos os sábados às 09h00 para crianças até aos 3 anos. O preço é de 35 €/bebé e dois adultos.