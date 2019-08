Semana promove carapau e sardinha em Setúbal

A Semana do Carapau e da Sardinha decorre em Setúbal deste sábado até dia 1 de setembro. Estes populares sabores vão dominar as ementas dos restaurantes do concelho, numa iniciativa gastronómica que inclui uma aula de culinária e uma degustação comentada, ambas a decorrer na Casa da Baía.A iniciativa conta com a participação de 64 restaurantes, os quais apresentam ementas gastronómicas específicas, tendo sempre em atenção este pescado tradicional da costa sadina. As sugestões a apresentar vão desde os pratos mais típicos, como os assados no carvão, até às receitas mais elaboradas.O arranque da semana gastronómica é assinalado este sábado, às 10h00, na Casa da Baía, centro de promoção turística, na avenida Luísa Todi, com uma aula de culinária sob a orientação da chef Isabel Fonseca, que no último dia do certame regressa ao mesmo local para uma degustação comentada.Esta é uma oportunidade para os participantes descobrirem diferentes formas de cozinhar estas que são duas das espécies mais consumidas no País ao longo do verão.