Sexta-feira 13 celebrada em Montalegre

A primeira sexta-feira 13 do ano é celebrada em Montalegre com aquela que, defende a câmara, é "uma das maiores festas de rua do País".São milhares de pessoas que celebram a ‘Noite das Bruxas’, uma iniciativa que teve início em 2002 e que se tornou num dos principais eventos do município, a par da Feira do Fumeiro, que se realiza em janeiro.A festa começa às 13h13, com o ponto alto a continuar a ser protagonizado pelo padre Fontes, responsável por fazer a tradicional queimada, bebida feita à base de aguardente, limão, maçã, canela e açúcar. O objetivo é esconjurar todos os males.Esta que é uma festa já a fazer parte do calendário cultural da região conta com muita animação e misticismo. Os visitantes podem recorrer ao tarot, quirologia, búzios, dança do ventre e oriental.O padre Fontes é também o principal impulsionador do Congresso de Medicina Popular, que decorre na aldeia de Vilar de Perdizes.