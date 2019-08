Siga estes conselhos para que o seu animal de estimação tenha um verão perfeito

Com o verão e o calor, os animais requerem uma atenção especial. Siga estes conselhos para garantir que a estação mais quente do ano é passada sem sobressaltos.De imediato, nunca lhes deve faltar água. Deve estar sempre limpa e fresca e mantida a circulação do ar no local onde o animal se encontra. A paixão que os cães manifestam pela água pode fazer com que mergulhem em rios ou piscinas. Esteja atento, pois o risco de se afogarem é grande.Se tem um ar condicionado, não permita que o seu animal se deite em plena corrente de ar. Pode correr o risco de sofrer com as mudanças bruscas de temperatura.Garantir sempre a existência de uma sombra no local de permanência do animal é obrigatório, bem como é aconselhável que o seu companheiro não pratique exercício ou qualquer esforço durante as horas em que o calor mais aperta. Para diminuir a temperatura da pele é eficaz pulverizar água sobre o pelo.Em viagem deve manter as janelas um pouco abertas ou o ar condicionado ligado e parar com alguma regularidade para que o animal possa beber água.A hipertermia ou insolação manifesta-se pelo aumento da frequência respiratória, com uma evolução para a falta de ar e presença de mucosas arroxeadas, uma consequência do aumento da temperatura do corpo.É necessário manter o animal hidratado. Atenção especial às raças braquicefálicas, como a boxer e buldogue, e aos cães de pelo longo ou aqueles que provêm de climas frios.