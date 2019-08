Sopa da Pedra tem festival em Almeirim

O parque das Tílias, junto à praça de touros de Almeirim, recebe até domingo mais uma edição do Festival da Sopa da Pedra. Com entrada livre, a iniciativa que destaca este caldo encorpado e cheio de sabor é organizada pela câmara municipal em parceria com a confraria gastronómica local.Os participantes têm oportunidade de saborear algumas variações desta sopa rica em ingredientes, em que se privilegia o feijão encarnado, a orelha de porco e o chouriço (de carne e morcela), o toucinho, o alho e as batatas.Do cartaz também não faltam provas de vinho, artesanato e animação musical, com artistas como David Antunes, que sobe esta sexta-feira à noite ao palco. Sábado, dia 31, há Festival de Folclore com a presença do Grupo Etnográfico Santa Marinha Crestuma, de Vila Nova de Gaia; Rancho Folclórico da Casa do Povo de Maiorca, da Figueira da Foz; Rancho Folclórico da Redinha, Pombal e Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim.Domingo também é dia de animação taurina, com picarias, pelas 18h00, na Arena de Almerim. Logo de manhã, às 09h00, tem lugar o terceiro encontro de motos clássicas. À noite, 21h00, há uma demonstração culinária com a chef Irene Pimenta. Meia hora depois há uma prova de vinhos. Às 22h00 atua a Banda Five.Todos os dias há uma quermesse gastronómica com produtos da região.A Sopa da Pedra é um prato tradicional da cozinha portuguesa, originário de Almeirim, Santarém. A sua designação encontra-se em muitas culturas ocidentais e tem como base um conto tradicional, que diz ter sido um frade com gosto para as iguarias o primeiro a confecioná-lo.A Feira do Naso – II Concurso de Raça Asinina de Miranda decorre a 6 de setembro no recinto do santuário de N.ª Senhora do Naso, na aldeia da Póvoa. Pretende avaliar o estado da raça.O Festival Sabores do Mar decorre de 5 a 15 do próximo mês no recinto anexo ao quartel dos bombeiros voluntários. Bilhetes a dois e cinco euros. David Fonseca toca no próximo dia 7, sábado.A Super Bock Casa da Cerveja proporciona um dia especial com uma colheita do lúpulo. Decorre dia 7 de setembro em Bragança. Inscrições em reservas@superbockcasadacerveja.pt.