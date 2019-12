Sugestões de livros para ler no Natal

O escritor argentino Jorge Luis Borges dizia que era assim que imaginava o paraíso: "Como uma espécie de biblioteca". Os livros são uma prenda apreciada por todos – e mesmo quando não gostamos deles, guardamo-los para os oferecer a quem goste. A melhor forma de passar o tempo de solidão, uma forma fácil e agradável de aprender, de ter prazer, de sentir emoções, de viajar para locais exóticos ou revisitar lugares conhecidos."Com liberdade, livros, flores e a lua, quem poderia não ser feliz?", perguntou, um dia, Oscar Wilde. Pois são muitos – e bons – os livros que estão a chegar às lojas neste período de Natal, por isso, antes de ir às compras para compras as últimas prendinhas para colocar no sapatinho, consulte a lista que fizemos para si – com uma seleção de títulos em vários géneros.Do romance ao ensaio histórico, do policial ao livro de poesia, da obra científica ao manual de cozinha – está tudo aqui. Para citar o grande Platão, filósofo que viveu e pensou 400 anos antes de Cristo: "Os livros dão alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação e vida a tudo."Diretamente da televisão para os escaparates das livrarias, eis que Filipa Gomes escolheu as 120 melhores receitas do programa e as passou para o papel. De pequenos-almoços e lanches a receitas vegetarianas, há comida para satisfazer qualquer paladar.Casa das Letras308 páginasPreço: 25,90 eurosUma obra que aborda questões que os livros de História ignoram. Desde as acusações de bigamia contra Afonso III às aventuras homossexuais de João VI e aos rumores sobre o lesbianismo de D. Amélia.Oficina do Livro448 páginasPreço: 18,00 eurosEstá tudo aqui: deste grosso volume constam todos os livros e conjuntos de poemas escritos e publicados pelo autor, numa edição organizada e revista por Luís Manuel Gaspar com a colaboração de David Ferreira. Para os fãs do poeta.Assírio & Alvim808 páginasPreço: 44 eurosPara quem ama a natureza, este é um livro essencial que nos mostra como tudo está ligado – de forma sábia e surpreendente. Um cheirinho do mistério aqui contido: as árvores influenciam a rotação da Terra!Pergaminho208 páginasPreço: 15,50 eurosUm dos grandes mestres da literatura mundial, Amos Oz conta aqui a história de um casal que perde o seu filho adolescente, provavelmente por overdose, e que entra numa espiral de incompreensão mútua.D. Quixote272 páginasPreço: 15,50 eurosFranco está quase a chegar ao poder, em Espanha, e milhares de pessoas decidem sair do país para procurar outra vida além Pirenéus. Esta é a história de algumas delas, das suas alegrias e dificuldades, das suas vitórias e derrotas.Porto Editora392 páginasPreço: 18,80 eurosQuando o comandante Gray Pierce chega a casa, na véspera de Natal, descobre que foi assaltado. A namorada, grávida, desapareceu e quem poderia falar do que aconteceu está em estado de coma. E é por aí que a investigação vai começar.Bertrand512 páginasPreço: 18,80 eurosGeoffrey Braithwaite atravessa o canal da Mancha para ir à terra natal de Gustave Flaubert. O seu desejo é ver o papagaio embalsamado que serviu de modelo a Flaubert durante a escrita de um dos seus livros, mas o que ele descobre é muito mais.Quetzal248 páginasPreço: 16,60 euros