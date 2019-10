Sugestões para celebrar o Dia do Animal com o seu patudo

No Dia Mundial do Animal, que se assinala esta sexta-feira, não há desculpa para sair de casa sem levar o patudo.Este fim de semana há atividades ao virar de cada esquina e bons pretextos para partilhar a festa com eles.A começar pelo próprio Jardim Zoológico de Lisboa, que preparou três dias de música (entre sexta-feira e domingo), histórias e workshops gratuitos que vão dinamizar a área de acesso livre do parque.Também esta sexta-feira, mas a partir das 15h00, no Parque Soccer, em Ermesinde, começam as atividades ligadas à efeméride.A Câmara Municipal de Oeiras vai promover a 6.ª Edição da Festa Animal, que acontece sábado e domingo, das 10h00 às 18h00, no Jardim Municipal de Oeiras.Esta edição traz novidades, como o I Rally Obediência, demonstrações de intervenção assistida com animais (cães e burros), e uma corrida em que os desportistas (com ou sem cão) vão mostrar a sua raça, na manhã de domingo.Também este fim de semana, entre sexta-feira e domingo, realiza-se a 32.ª Exposição Canina Monográfica do Cão de Água Português. O evento integra o V Meeting Internacional da raça, que está a decorrer desde quarta-feira em Sagres e inclui seis provas de trabalho que se realizam na Meia Praia, junto ao pontão, em Lagos.