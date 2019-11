Super Bock em Stock traz mais de 50 concertos à Avenida da Liberdade

A avenida da Liberdade, em Lisboa, volta a encher-se de música, sexta-feira e sábado em mais uma edição do Super Bock em Stock.São 55 projetos distribuídos por mais de dez espaços ao longo de mais de um quilómetro da avenida. Aqui os espetáculos acontecem em salas como Cinema S. Jorge, Coliseu dos Recreios, Palácio da Independência, Capitólio ou Teatro Tivoli. Neste festival até a Estação Ferroviária da Rossio e a Garagem da EPAL são bons espaços para ouvir música.À cabeça está Michael Kiwanuka, o cantor inglês que diz que está a viver um sonho e que desde 2012 tem estado no centro das atenções (sexta-feira no Coliseu, às 22h00).Destaque merecem também o norte-americano Josh Rouse, ele que 20 anos depois de se ter iniciado na música decidiu dar uma guinada na carreira, largar a guitarra e agarrar-se aos sintetizadores (dia 23, no teatro Tivoli, às 22h40); os ingleses Friendly Fire, que vêm apresentar o novo ‘Inflourescent’ (sexta-feira no Coliseu, às 00h30); e os belgas Bathazar (dia 23 no Cinema S. Jorge, às 23h45).No que toca aos portugueses, especial atenção para Slow J (dia 23, no Coliseu, às 22h30); Ganso (sexta-feira, na Estação Ferroviária do Rossio às 23h45); Luís Severo e convidados (sexta-feira, teatro Tivoli, às 20h00).