Super Bock Super Rock: O Meco vai voltar a ‘bombar’

O cenário idílico da Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco, em Sesimbra, vai voltar a receber o Super Bock Super Rock (SBSR), aquele que é um dos mais antigos festivais de música de verão. Depois de dois anos impedido de se realizar por causa da pandemia, o evento volta a assentar arraiais entre os dias 14 e 16, junto à praia, onde também já tinha estado na edição de 2019 (recorde-se, no entanto, que o SBSR já passou por vários locais como a Gare Marítima de Alcântara, Parque das Nações ou Passeio Marítimo de Algés).No primeiro dia (14), destaque para nomes como Metronomy, Leon Bridges, Conjunto Cuca Monga ou o cabeça de cartaz A$AP Rocky. No dia seguinte (15), o alinhamento do festival conta, entre outros, com DaBaby, C. Tangana, Hot Chip, Silva, Capicua ou Samuel Úria. Já no último dia do evento (16) as atenções vão estar viradas para os britânicos Foals, mas também há Jamie xx, Mayra Andrade, Lura, Filipe Karlsson, Golden Slumbers. O preço dos bilhetes varia entre 58€ (bilhete diário) e 115€ (passe geral).