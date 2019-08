Surf no Centro longe das multidões

A proposta é aliciante e promete ter pernas para surfar a onda. Promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, o projeto tem como objetivo potenciar a prática do surf em zonas com praias pouco exploradas.A estas características juntam-se as condições ímpares para a prática da modalidade. Surf No Crowd, o nome da iniciativa, que foi agora apresentada e envolve o mar dos areais da Tocha, Figueira da Foz e Mira.A entidade promotora fala em "praias distintas pela sua tranquilidade e autenticidade que reúnem as condições ideais para fazer surf, com ondas de grande qualidade à espera para serem surfadas pelos amantes da modalidade, que terão nestes destinos todo o apoio logístico e de suporte que necessitem".José Carlos Alexandrino, presidente da CIM Região de Coimbra, explicita: "Queremos transformar estas praias dos concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira num destino de surf para todos, e não só para os praticantes de circuitos e provas, assumindo este destino como um ambiente pouco massificado e, acima de tudo, amigável."Para promover estas propostas aposta-se numa forte campanha que passa por uma sinalética específica para identificar o destino, iniciativas várias e vídeos promocionais que pretendem destacar o produto também a nível internacional.Aliada a esta iniciativa, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra está a conceber um novo modelo de pranchas de surf feitas com materiais ecológicos e reciclados.Apresenta um melhor desempenho biomecânico, que ajuda no processo de aprendizagem, e tem características de ser sustentável, uma vez que vai ser construída com a utilização de materiais ecológicos. Através de um registo de desempenho corrige ainda a postura de quem pretende dar os primeiros passos, o que melhora o seu equilíbrio no mar.