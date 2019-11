Tardes Gulosas levam doçaria de perdição ao Minho

Este é um mês de perdição para os bracarenses ou para quem visita a ‘Cidade dos Arcebispos’ e municípios próximos. O roteiro das Tardes Gulosas, já na 10.ª edição, apresenta uma ‘montra’ de doces com uma simpática promoção de dois pelo preço de um.São 21 as pastelarias de Braga, Amares e Vila Verde que estão envolvidas nesta iniciativa da Associação Comercial de Braga. Decorre de segunda a sexta-feira, apresentando, em cada dia, um novo bolo em promoção.Além da pastelaria típica, dos crepes e das panquecas, dos churros e dos cheesecakes, dos gelados e das taças de cereais, as propostas ainda passam por algumas sugestões sem glúten e sem açúcar que prometem atrair outros consumidores.Depois do ‘lado mais doce da vida’, é tempo de partilhar a experiência no Facebook ou no Instagram, sempre com a hashtag #tardesgulosas e ficar habilitado ao sorteio de duas noites para duas pessoas na casa Vale Quintão, localizada na verdejante paisagem do Gerês, ou uma descida de caiaque do rio para duas pessoas.Todas as especialidades disponíveis em http://bit.ly/tardesgulosas2019.