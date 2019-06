"Tcharan": assim até parece que é magia

Quantos narizes de palhaço consegues apagar em 30 segundos? Será que ficamos colados se subirmos pela pegajosa língua do sapo? Que cheiros e memórias escondem as flores?Estes são apenas alguns dos desafios lançados às crianças pela exposição ‘Tcharan Circo de Experiências’ que está patente no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa de forma permanente.No total, são 31 módulos interativos, divididos entre experiência do Circo e experiência do Parque. Aqui a ideia é aprender com alegria, sempre aguçando a curiosidade própria da idade.Os visitantes podem experimentar andar num monociclo, entrar num caleidoscópio gigante ou deitar-se numa cama de pregos. Na Casa Inacabada, por exemplo, são precisos operadores de grua para içar os materiais e aprendizes de pedreiro para construir as paredes.Eletricistas procuram-se para instalar padrões coloridos com luzes nas paredes da casa. Num espaço que tem cerca de 800 metros quadrados, os exploradores entre os 3 e os 12 anos podem ainda percorrer um labirinto de espelhos ou saltitar num chão musical.