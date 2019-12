The Legendary Tigerman dá concerto em Lisboa no dia de Natal

Paulo Furtado, o músico que dá pelo nome de The Legendary Tigerman, também conhecido como homem-orquestra ou ‘one-man-band’, vai voltar a trocar o recato do lar pelo palco, em pleno Dia de Natal.De guitarra em punho e sob o lema ‘Fuck Christmas, I’ve got The Blues’ (que é como quem diz "que se lixe o Natal, eu tenho o blues"), frase que já faz história há vários anos, o músico regressa à Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, em Lisboa, para mais um espetáculo na noite de dia 25, onde o Rock toma conta do espírito natalício.Este já é o décimo nono ano que The Legendary Tigerman visita a pequena sala do Bairro Alto, onde tem sido tão feliz. Numa noite em que "o Rock n´Roll volta a descer à Terra para aquecer o coração aos solitários" e em que "todos serão meninos e reis magos", conforme consta do press oficial de apresentação do espetáculo, a noite contará com temas com ‘Do Come Home’, ‘Life Aint Enough For You’ ou ‘Bad Luck Rhythm N´Blues Machine’.Recorde-se que o slogan ‘Fuck Christmas, I’ve got The Blues’ recupera o título do disco lançado por Paulo Furtado em 2003, então o segundo do projeto The Legendary Tigerman.O espetáculo repete dia 26 à mesma hora (23h00). As entradas têm o preço fixo de 15 euros.