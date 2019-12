Tiago Bettencourt dá dois concertos por uma boa causa

Numa altura em que prepara um novo disco, a editar no próximo ano, Tiago Bettencourt regressa a duas das mais importantes salas do País, a Casa da Música no Porto (dia17) e o Coliseu dos Recreios, em Lisboa (dia 19).Os dois concertos, o segundo dos quais em Lisboa em versão 360º, contarão com a particularidade de permitirem a compra de bilhete + meet & greet solidário. O valor reverterá na totalidade para a IPSS Mansarda, instituição que tem como missão ajudar artistas em situações precárias."Esta é uma causa que me toca. Vivemos num País onde os artistas são muito pouco acarinhados e não são poucas as histórias de artistas na penúria quando deixam de ser requisitadas ou quando deixam de ter saúde para trabalhar", diz o cantor. "Espero que os meus fãs alinhem e apoiem estes artistas que durante anos da sua vida contribuíram para a cultura, mas que a vida infelizmente não os tratou com amizade".Para ouvir estão os sucessos de sempre e o novo single ‘Trégua’, aquele que serve como primeira amostra do álbum que aí vem.