"Esta é uma edição abençoada do MEO Sudoeste", graceja o promotor Luís Montez, sobre o festival que volta este ano à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, já no próximo dia 2 de agosto - com a tradicional abertura dos espaços de campismo. "Abençoada" porque, além do cantor de ‘hip hop tuga’ Bispo, o evento contará ainda com a participação do Padre Guilherme, o pároco de Póvoa do Varzim que, nas horas livres, é DJ Techno e cujos cachés revertem a favor das paróquias que serve, Amorim e Laúndos.









