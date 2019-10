Toiros e artes na grande festa de Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira recebe até dia 13 mais uma edição da Feira Anual de Outubro, onde são esperados milhares de visitantes. Em terra de afición, a festa brava é rainha, com toiros nas ruas e na arena.A primeira das cinco esperas de toiros realiza-se já este sábado, dia 5, pelas 16h30, com as ruas cheias de aficionados. Seguem-se as esperas nos dias 6, 7, 8 e 9, às 10h30. Manda a tradição que na emblemática praça Palha Blanco decorram mais espetáculos para abrilhantar a festa. A programação é composta por uma novilhada, uma corrida mista de homenagem ao mestre José Júlio (dia 6) e a corrida de exaltação ao forcado vila-franquense (dia 8).Destaque, também, para a grande competição internacional de Recortadores (dia 12). Dos mais aos menos experientes, o momento será marcado pelo confronto direto entre recortadores e toiros. Em contexto de extraconcurso, há ainda a apresentação daqueles que são os mais jovens recortadores.E como não só de festa brava se faz a Feira, a 39.ª edição do Salão de Artesanato abre no Pavilhão Multiusos do Parque Urbano de Vila Franca de Xira. E aqui há muito para ver, desde a cerâmica ao metal, passando pelos têxteis e pela madeira, sem esquecer a cortiça.Entretanto, no recinto exterior os feirantes mostram de tudo um pouco. Também há farturas, castanhas assadas, petiscos nas tasquinhas, diversões para miúdos e graúdos e, ainda, um diversificado programa de animação, com muita música. Junte-se a tudo isto os showcookings (dias 5 e 13) e estão reunidos os ingredientes para uma grande festa.Decorre até domingo na praça 5 de Outubro e praça dos Claras a Feira dos Frutos Secos, com mais de 70 expositores. Há gastronomia e artesanato.O Altice Forum Braga é palco, até domingo, da Feira Alternativa, um evento que mostra terapias naturais, meditações, cosmética e alimentação saudável.A cidade de Alcácer recebe até domingo mais uma edição da Feira Nova de Outubro. O cartaz musical é diversificado, com destaque para Fernando Daniel.A semana gastronómica ‘Sabores do Lago’ decorre até dia 13, em vários restaurantes. Visa divulgar os pratos que são confecionados com as espécies que existem no Grande Lago Alqueva.