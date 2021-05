O Centro de Proteção Animal de Cascais promove, numa iniciativa inédita em Portugal e em conjunto com o Instituto para o Emprego e Formação Profissional (IEFP), um curso de Tratadores de Animais em Cativeiro.Com este projeto, o município pretende capacitar profissionais que, de acordo com as normas de higiene, segurança, controlo ambiental, direitos dos animais e preservação, executem as atividades relativas à higiene,...