Três dias dedicados ao pecado da carne em Paredes

São três dias com o objetivo de dar a conhecer a cultura do churrasco de diversas partes do Mundo. De 6 a 8 de setembro, o parque da Cidade de Paredes recebe o BBQ Brazilian Barbecue Festival.



A segunda edição, com entrada gratuita, decorre das 12h00 às 24h00. A organização prevê receber oito mil pessoas e vão estar presentes 30 churrasqueiros.

