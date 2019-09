Três programas para conhecer o processo do piso da uva em Lamego

A Quinta da Pacheca, em Lamego, abre portas para as vindimas e lagaradas com o objetivo de se conhecer todo o processo de corte e pisa da uva.São três programas diferentes propostos, um deles já de dia 12 deste mês até 27. Um programa de vindima que começa logo cedo com a atribuição de chapéus de palha, lenços, tesoura de corte e balde. Os participantes recebem depois um ‘mata bicho’ que inclui um caldo de cebola, sardinhas assadas, um pão de broa de milho e vinho da quinta.Após o corte da uva, os vindimadores regressam para um almoço típico, seguido de uma prova de vinhos e visita guiada à propriedade, antes da entrada nos lagares graníticos para o processo da pisa da uva, compassado por cantares tradicionais.Programa custa 85 euros por pessoa.Já a decorrer está um programa de lagarada, com visita guiada, prova de vinhos e pisa da uva, para o qual a empresa faculta calções adequados e oferece a t-shirt oficial das vindimas 2019. Custa 30 euros. Uma opção mais completa inclui um jantar buffet tradicional, a 60 euros.A Quinta da Pacheca é uma produtora de vinhos do Douro, tendo sido mesmo um dos primeiros a engarrafar com a sua própria marca. Em 2013, a empresa teve um impulso com o reforço na qualidade dos vinhos e na dinamização do The Wine House Hotel.