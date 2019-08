Troia de olhos postos nas estrelas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Agosto é o mês em que o céu de Troia apela à contemplação. Isso é o que vai acontecer dias 23 e 24, sexta-feira e sábado, com as Noites de Estrelas, a partir das 21h30, nas ruínas romanas. A atividade conta com o apoio de um astrónomo da Sky4all e da equipa de arqueologia das ruínas.Esta é uma oportunidade para cruzar a arqueologia com a astronomia. Aqui contam-se histórias sobre mitos e lendas associados ao nome das constelações e planetas observáveis.< br />