Tudo a saltar para libertar energias em Carnaxide

O desafio é saltar, saltar muito. O primeiro pulo foi dado com o Bounce, em Carnaxide. A ideia pegou e no Porto também já existe um local onde se pode despender energia com muita diversão à mistura.O Bounce, primeiro parque de trampolins indoor na Europa, abriu as portas em 2015. Instalado em Carnaxide, às portas de Lisboa, tem mais de 100 trampolins e apresenta dez desafios para se saltar livremente.Os propósitos e as dinâmicas de cada aparelho são diferentes e podem ser feitos todos os tipos de malabarismos sob o olhar dos instrutores, que não permitem que se ultrapassem as barreiras da segurança. As opções são diversas, mas a partir de 9 € por hora tudo é possível. Está aberto todos os dias.São dois mil metros quadrados divididos por nove estações. Está localizado na Zona Industrial do Porto, junto da estação do metro Via Rápida, Viso, e chama-se Jumpers - Trampolim Parque.Conta com 20 monitores que têm formação adequada para garantir a segurança dos frequentadores. O parque quer fomentar a prática de exercício de forma divertida. Abre todos os dias, as entradas custam 8,5 euros, ao sábado, domingo e feriados passa para 10 euros.