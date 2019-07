Um dia selvagem para toda a família no Alentejo

Para quem quiser viver um monte de aventuras, este Monte Selvagem é uma escolha a considerar. Localizado em Lavre, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, combina, em 20 hectares, um espaço de lazer, uma reserva de biodiversidade e um projeto pedagógico. Um espaço de contacto com a natureza, inaugurado em 2004, que acolhe 300 animais divididos por 70 espécies. Esta é uma oportunidade para apreciar, durante um passeio, crocodilos, lamas, cangurus, macacos, répteis ou javalis, entre muitos outros.Para quem pretender conhecer a ‘bicharada’ de outra forma, há visitas efetuadas de trator, numa área de 12 hectares, para conhecer como vivem as zebras, gamos ou avestruzes. São passeios guiados com cerca de 30 minutos. No espaço há ainda um parque de merendas para piqueniques, áreas para festas de aniversário, ‘refrescadores selvagens’ e bar/esplanada.Quanto a horários e preços, o parque está aberto até setembro das 10h00 às 19h00. Encerra à segunda-feira, exceto em feriados ou dias de ponte. Já no que respeita a preços, as crianças dos 4 aos 12 anos pagam 12 €, adultos, dos 13 aos 64 anos, 14 €, seniores, a partir dos 65 anos, 12 € e família – dois adultos e duas crianças - 42 €.