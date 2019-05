Um livro ideal para os malucos das ‘jolas’

Quem diria? Há oito anos, os dedos de uma mão chegavam para contar o número de cervejeiros artesanais em Portugal. Hoje, e de acordo com o livro ‘Uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal portuguesa’, já temos cerca de 100 cervejeiros. A moda demorou a chegar, mas entrou de rompante.Não há terra neste País que não tenha uma cerveja artesanal. Se na sua maioria seguem os estilos clássicos, a verdade é que há gente a fazer produtos com criatividade e identidade a partir do território.Ora, este livro de Bruno Aquino e Domingos Quaresma é uma espécie de um três em um. Começa com a história da cerveja ao longo dos tempos, passa para os aspetos técnicos da sua produção (cada leitor pode tentar a sua sorte) e acaba com a análise das melhores cervejas nacionais. É, pode dizer-se, um livro que fazia falta. Custa 20,90 euros.