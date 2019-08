Um workshop para donos vaidosos e cães bonitos

AUrban Pets – Centro de Estética Animal, vai receber domingo um seminário e workshop com a ‘groomer’ norte-americana Riza Wisnom.A sessão tem como tema central o ‘grooming em estilo livre asiático’, que é uma das mais recentes tendências no grooming atual dos animais de companhia e sobre o qual Riza Wisnom já editou até o livro ‘The Complete Guide to Asian Style Grooming’.Riza Wisnom dedica-se ao cuidado do pelo dos animais de estimação há mais de 30 anos e tornou-se uma das mais famosas groomers do Mundo, que agora percorre em ações como esta.Considerada uma das maiores especialistas no tema, o seu trabalho está presente na capa da revista ‘Groomer to Groomer’ (EUA), na ‘Toilettage Magazine’ (França) e em várias publicações generalistas. Foi ainda nomeada para a Barkleigh Honors nas categorias ‘Livro do Ano’ e ‘Melhor Orador do Ano’.Esta formação vai dividir-se em seminário, onde os participantes irão ver Riza trabalhar em dois tipos de pelo (caído e ondulado), e workshop, onde os participantes irão aplicar os conhecimentos num cão à sua escolha e poderão tirar dúvidas com a formadora.A Urban Pets localiza-se nas Colinas do Cruzeiro, em Odivelas.Para cães e donos que gostam de desporto e da competição, a V e VI Prova de Agility - Ocean Agility decorre no fim de semana de 7 e 8 de setembro, em Covas de Ferro, no Alfa Dog Centro Canino, em Lisboa.No dia 7, as provas começam às 10h00 e no dia 8 às 15h00. Com ou sem cão em prova, a entrada é livre.