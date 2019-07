Uma aventura debaixo de água no Sea Life Porto

Esta é uma verdadeira aventura em que os visitantes mergulham num imenso oceano ao longo de uma viagem inesquecível. Situado junto ao Parque da Cidade, o Sea Life Porto é um espaço ideal para toda a família, com milhares de fascinantes criaturas e onde se pode atravessar um túnel subaquático.Divirta-se com as raias-focinho-de-vaca, os coloridos peixes-palhaço ou a tartaruga gigante Mariza.Pode, talvez, preferir os ouriços ou uma outra espécie, curiosa e enigmática. Muitas delas estão em risco de extinção, foram resgatadas e não podem regressar ao seu meio natural.Aprenda mais sobre os tubarões, um animal com cerca de 500 espécies que vive há mais de 420 milhões de anos. Saiba ainda que o Sea Life colabora com o Shark Trust para acabar com a pesca de tubarão para a recolha de barbatanas.Durante o horário de verão, até dia 31 de agosto, o Sea Life encontra-se aberto das 10h00 às 19h00 durante a semana e das 10h00 às 20h00 ao fim de semana e feriados.Quanto ao preço dos bilhetes, os visitantes com mais de 12 anos pagam 13,5 euros (o preço online é de 12,15 euros), para as crianças entre os 3 e o 12 anos custa 9,5 euros (online 8,55 euros), quanto às crianças com menos de 3 anos o valor é grátis.