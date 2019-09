Uma viagem à Idade Média em Palmela

A Feira Medieval de Palmela permite aos visitantes uma viagem no tempo de 27 a 29 deste mês. São três dias de aventura, com muita cultura e animação.A iniciativa deste ano parte da pressuposta construção da torre de menagem nos finais do século XIII, no reinado de D. Dinis. Este é um período de consolidação da paz após os confrontos que culminaram com a tomada de Alcácer do Sal e o recuo das forças muçulmanas para sul.A fortaleza é reparada e reestruturada, a vila cresce, o comércio dinamiza-se, a par das práticas artesanais, agrícolas, pastoris e pesqueiras. D. Dinis toma medidas para fortalecer a defesa do reino com um programa de reparação e edificação de castelos e torres por todo o País.O festival, que decorre no centro histórico, conta com um extenso programa ao qual não faltam bailes, torneios, jograis, falcoaria, mercado, jogos e combates.Todos os dias acontece um desfile onde se evoca D. Dinis e a sua comitiva. As danças medievais, os mercados e os espetáculos de fogo são outras das atrações que não vão faltar. Em homenagem à Torre de Menagem é encenada uma dança da época no dia 27 e 28, ambas às 22h00.Vão estar disponíveis trajes medievais para todos os que queiram embarcar nesta viagem. No que à gastronomia diz respeito, destaque para o pastel medieval, confecionado com nozes, sultanas, abafado, cacau, ovos e limão, entre outros ingredientes.A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos. Para os restantes visitantes, os preços variam entre os três e os seis euros.