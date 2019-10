Uma viagem pela história de Lisboa no Castelo de São Jorge

O castelo de São Jorge, em Lisboa, é o palco ideal para uma visita em família rodeada de história e cultura. De portas abertas todos os dias da semana, as possibilidades que oferece merecem uma atenção especial. Pode ficar a conhecer a história de Lisboa na Exposição Permanente, descobrir vistas inéditas da cidade na Câmara Escura, desfrutar dos jardins e do miradouro e aproveitar as atividades disponibilizadas.Domingo, dia 27, a proposta passa por descobrir o castelo, a sua alcáçova medieval e a relação com a cidade, numa abordagem das estruturas defensivas do século XI e XII. ‘Visitas em Família, o Castelo, a Alcáçova e a Conquista da Cidade’ acontece às 11h00 e o bilhete custa 3,50 euros. Requer inscrição prévia em info@castelodesaojorge.pt ou pelo telefone 218 800 620.Se preferir, hoje, Dia da Tomada de Lisboa – 25 de outubro de 1147 -, pode ouvir "histórias que contam outras histórias… como a que aconteceu ao pobre ferreiro da vila, aquando do Cerco de Lisboa. Ou do nascimento do pequeno Edmundo, enquanto também nascia a lenda de Martim Moniz". ‘Os Mercadores de Histórias’ decorre às 10h30, 14h30, 14h30 e 18h00 na Porta do Martim Moniz.