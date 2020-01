'Uma Vida Escondida': Romance devastado pela guerra e a tortura

O cinema ganhou contornos poéticos nas mãos do realizador Terrence Malick. Com uma carreira ímpar e mais regular nos últimos anos, o cineasta parece ter cedido à abstração filosófica, criando projetos redundantes e pretensiosos como ‘Cavaleiro de Copas’ (2015) ou ‘Música a Música’ (2017).Contudo, o cenário muda agora e Malick consegue mostrar, outra vez, que tem mão de génio para gerir emoções, filmar o poder de um instante e contar uma história com princípio, meio e fim. ‘Uma Vida Escondida’, já em exibição, é o regresso à grande forma do realizador, que sabe como ninguém que um filme deve enaltecer a força da imagem, sem descurar o prazer de uma boa história para contar.Inspirada num caso verídico, a ação passa-se, em grande parte, em paisagens rurais para ilustrar o amor do austríaco Franz (vivido por um intenso August Diehl) pela mulher, Fani (Valerie Pachner). Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, ele é obrigado a separar-se da família e a alistar-se no exército, ao serviço das forças nazis. Só que, perante a força da sua consciência, o protagonista rejeita prestar lealdade a Hitler, o que lhe custa a liberdade, acabando torturado e acusado de traição.O peso moral desta decisão transporta esta fabulosa história de afetos, que a espaços é um competente drama de guerra, para um conto triste que se antevê trágico. E é tudo filmado com a subtileza de um génio, capaz de criar uma nova obra-prima.Um jovem advogado (Michael B. Jordan), acérrimo defensor dos direitos civis, vai para Alabama e decide defender um homem que foi condenado à morte por crimes que nunca cometeu. Este drama de tribunal tem ainda no elenco Jamie Foxx, numa interpretação intensa, que tem recebido várias nomeações para prémios de ator secundário.É a terceira vez que Will Smith e Martin Lawrence se juntam nestes papéis, de novo no registo da obra de ação com pitadas de humor. A dupla parece querer manter-se no lado certo da lei, mas tem também de lidar com algumas crises de meia idade. Pelo caminho, e no meio de muitas peripécias, as personagens vão desmantelar um cartel de droga.