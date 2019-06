Vá para fora e deixe o seu animal de estimação em casa

Está de malas feitas mas ainda não sabe onde vai deixar o seu animal de estimação? Então há uma nova plataforma que tem de conhecer.Chama-se Pet B Home e parte do conceito de serviço comunitário, assente na troca de disponibilidades entre famílias registadas e disponíveis para receber em suas casas e cuidar, gratuitamente, de animais de companhia (cães e gatos), durante os períodos de férias ou fim de semana."Para quem vai de férias dentro do território nacional e até quer levar o cão ou o gato, a plataforma permite também sinalizar famílias comunitárias de alojamento no local de veraneio. Essa é uma valência única no mercado", faz notar Pedro Paiva, um dos mentores do projeto que, para já, conta com mais de 25 mil utilizadores inscritos e usa Inteligência Artificial (IA) para avaliar a personalidade dos animais."A plataforma cria perfis temperamentais, que permitem às famílias comunitárias de alojamento perceber qual o temperamento do animal mesmo antes de o receberem nas suas casas", justificou o responsável. Agora é só inscrever o patudo (www.petbhome.com), fazer as malas e partir!Um dos intuitos da plataforma é criar uma rede que combata "o abandono de animais nas férias".A plataforma tem um sistema de geolocalização que identifica prestadores de serviços em todo o território.