Vaginas confessam-se com novo elenco no Teatro Armando Cortez

As vaginas continuam a confessar-se, agora no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, e com outro elenco. ‘Monólogos da Vagina’ conta com Carla Andrino, Vera Kolodzig e Teresa Guilherme e prepara-se para pôr todos a rir e a falar de sexualidade.Teresa Guilherme, que "não fazia teatro há três anos", está muito feliz com este novo projeto. "Porque é uma peça que fala da sexualidade das mulheres, dos prazeres, das vaginas, numa conversa amena com as amigas, que na realidade é o público", conta. "Acho uma peça super interessante porque permite abrir mentalidades e acaba um bocadinho com alguns tabus"Os ‘Monólogos’ estarão apenas um mês no teatro Armando Cortez, seguindo depois em digressão. "É o que mais gosto neste tipo de projetos: visitar várias casas, vários locais. Além de mostrarmos a peça, podemos conhecer outras terras", confessa Teresa.