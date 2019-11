Vampire Weekend levam ao Coliseu de Lisboa um verdadeiro recital pop

Os gajos mais desconcertantes do indie rock estão de regresso a Portugal. Os Vampire Weekend atuam dia 26 deste mês no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no âmbito daquela que é a sua mais ambiciosa digressão mundial, que tem como propósito a apresentação do quarto álbum de originais, ‘Father Of The Bride’ (’Pai da Noiva’).A revista ‘Rolling Stone’, por exemplo, não poupou nos elogios ao novo trabalho: "Os Vampire Weekend parecem os tipos mais inteligentes da sala, organizando uma música sumptuosa e emocionalmente complexa, perfeita no momento pop atual."Formados em Nova Iorque, em 2006, os Vampire Weekend são a tipo de banda de amor ao primeiro disco. Em 2008 romperam os tops das mais importantes rádios mundiais, com o álbum de estreia homónimo. Temas como ‘A-Punk’, ‘Cape Cod Kwassa Kwassa’, ‘Mansard Roof’ e ‘Oxford Comma’ ficaram nas bocas do Mundo e garantiram à banda uma onda de culto. O novo trabalho, diz o jornal ‘USA Today’, "prova que eles ainda continuam a ser melhores que a maioria".O preço dos bilhetes varia entre os 30 e os 216 euros (camarotes).