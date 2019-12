Ver as luzes: o clássico de todos os Natais

A árvore de Natal com 30 metros de altura - equivalente à dimensão da Torre de Belém - assinala o Natal no Terreiro do Paço, em Lisboa. Em múltiplas zonas da cidade, as iluminações dão cor à capital. Este ano, são mais de 2 milhões e 350 mil lâmpadas em sistema LED, com um comprimento total de cordão de luz que chega aos 27 quilómetros.para ver nas avenidasAlgumas sugestões: Av. Almirante Reis, República, Uruguai (desde a Pastelaria Evian até à Estrada de Benfica), Fontes Pereira de Melo, Grão Vasco, Guerra Junqueiro, Igreja (da Av. Roma até à Av. Rio de Janeiro), João XXI, Liberdade, Roma (entre a Praça de Londres e a Av. Estados Unidos da América).Fachada da câmara municipal, Largo do Chiado, Largo Camões, Largo do Intendente, Marquês de Pombal, Praça do Comércio, Praça do Município, Praça dos Restauradores e Rossio.Rua do Carmo, Misericórdia, Ouro, Prata, Augusta, Castilho, D. Pedro V (do jardim de S. Pedro de Alcântara até ao Jardim Príncipe Real), Palma, Fanqueiros, Garrett e Morais Soares.Braga aposta este ano em fazer do Natal um importante fator de ligação ao comércio da cidade. A autarquia duplicou o investimento na iluminação natalícia, passando dos 78 mil euros de 2018 para um valor superior a 150 mil euros, com as luzes a serem alargadas a novas zonas e às rotundas de acesso às autoestradas. A iluminação estende-se à avenida 31 de Janeiro e à fachada do edifício do Turismo. O Monte do Picoto conta com a Estrela de Natal.A evolução também aconteceu com a árvore de Natal instalada no chafariz em frente à Arcada. Este ano é maior, com 16 metros de altura.Novidade é o cartaz de animação, com mais de 130 espetáculos até aos Reis. O programa percorre as ruas do centro histórico e são de destacar os espetáculos de dança e de música.Não falta a fogueira de Natal, um bolo-rei gigante e uma tenda de Natal.Milhares de pessoas assistiram na avenida dos Aliados, no Porto, à inauguração das luzes de Natal. No total, são 80 ruas iluminadas por 2,4 milhões de microlâmpadas LED, num cordão luminoso que se estende por mais de 26 km e que inclui 20 novas localizações. Erguida como sempre na praça do General Humberto Delgado, a árvore de Natal está decorada com 31 600 lâmpadas LED ao longo dos seus 30 metros de altura.Até ao Dia de Reis estão previstas diversas atividades para celebrar a quadra. Não faltam pistas de gelo – na praça de D. João I e rotunda da Boavista – e mercados de Natal. Há largas dezenas de espetáculos, a maioria deles gratuitos: circo, teatro, concertos ou instalações.Da Estefânia à Quinta da Regaleira, a magia da luz encanta o Natal em Sintra. As entradas na vila, na zona do Ramalhão e junto ao tribunal, deixam adivinhar aquilo que se pode encontrar mais à frente. Os candeeiros nas ruas de S. Pedro exibem um corredor de luz, enquanto as rotundas e espaços verdes apresentam iluminações diversas que apelam ao encantamento.No Terreiro Rainha D. Amélia, as ‘Boas Festas’ projetadas no Palácio Nacional de Sintra, a árvore de Natal gigante e as iluminações fazem jus ao lugar da Paisagem Cultural da Humanidade.O Jardim da Correnteza e a biblioteca municipal também realçam a época e na pedonal avenida Heliodoro Salgado os tubos de luz indicam o caminho até ao Centro Cultural Olga Cadaval.