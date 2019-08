Viagem ao tempo dos reis e das rainhas em Castro Marim

Há o rei, a rainha, o frade, o falcoeiro ou o bobo da corte. Há mais de 45 profissões da Idade Média recriadas durante os Dias Medievais de Castro Marim, iniciativa que decorre entre o dia 28 deste mês e 1 de setembro.Nesta viagem ao passado, as ruas e o castelo do ‘reino’ vão ser invadidas por vários grupos de animação, nacionais e estrangeiros, que vão recriar ao pormenor grandes espetáculos históricos, como os torneios medievais a cavalo e a forma como se vivia na altura dos reis.Os visitantes que queiram levar esta viagem no tempo mais a sério podem ser os convidados de um banquete medieval, no castelo, à luz de tochas e ao som da guitarra clássica.Na ementa diária, por exemplo, há sopas aromatizadas, fumeiro de porco ibérico e queijos do reino ou empadas de pato da caçada, como entrada. Como prato principal, entre as opções há javali encharcado em cerveja e vinho tinto com batata doce, mel e rosmaninho ou ragu de borrego com arroz de passas e pinhões.Quanto a sobremesas, todos os dias a proposta é diferente. Entre as opções há, por exemplo, creme de milho doce com mel ou bolo de azeite e banha com mel e nozes. Para acompanhar, não vai faltar o vinho, a cerveja preta ou a cidra. Estes banquetes reais custam 40 € e incluem a entrada no castelo, na vila medieval e no Forte de São Sebastião. As reservas podem ser feitas através do número 281 510 778 ou do email gam@cm-castromarim.pt.