Vienna Mozart Orchestra chega a Lisboa para um concerto de Natal

Fundada em 1986 por vários músicos das melhores e mais conhecias orquestras e grupos de Viena com a ideia de cultivar a música clássica, a Vienna Mozart Orchestra é uma das mais prestigiadas orquestras do mundo.Com uma média de 160 concertos por ano, chega agora a Lisboa para um concerto de Natal na Altice Arena no próximo dia 17, terça-feira.Como o próprio nome indica, a orquestra dedica-se exclusivamente à obra de Mozart e tem lugar cativo nas mais bonitas salas de concertos de Viena mas também nas maiores e mais reconhecidas salas de espetáculos por toda a Europa.