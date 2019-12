Vila Natal em Cascais é uma viagem mágica para miúdos e graúdos

A magia da quadra natalícia encanta miúdos e graúdos em Cascais, que está transformada numa Vila Natal, onde se recriam os ambientes da época, o universo do Pai Natal e o imaginário do Presépio vivo.A Vila de Natal em Cascais, localizada no parque Marechal Carmona, proporciona uma experiência única, com especial atenção para os mais pequenos. Há muito para ver e fazer: a Casa do Pai Natal, o Bosque Encantado (com renas verdadeiras), a Casa do Mago na Árvore, a Árvore de Natal e o Globo de Neve, sem esquecer o Carrossel e o Comboio de Natal, a patinagem no gelo e a rampa radical.Destaque, também, para a recriação do advento do nascimento de Jesus, onde não faltam os três Reis Magos e os seus camelos verdadeiros. Recria-se um acampamento o romano, com legionários e gladiadores, e o povoado nazareno, com a presença de José e Maria. Os visitantes podem, também, aproveitar para fazer compras no Mercadinho de Natal.Até dia 1 de janeiro, os visitantes são convidados a embarcar numa viagem ao imaginário do Natal, com os duendes da Vila ao leme da animação, onde a magia e o fantástico estão sempre presentes.Preço dos bilhetes: até 2 anos (grátis) dos 3 aos 11 anos (6,5 euros), igual ou mais de 12 (7,50 euros), mais de 65 anos (6,50 euros). Também há bilhetes de família.O Jardim Basílio Teles acolhe até dia 23 a Feira de Artesanato de Matosinhos, com artesanato e iguarias, que vão dos queijos, aos doces e aos enchidos.Pista de gelo, casa do Pai Natal, ateliê mágico dos duendes, carrossel de Natal parisiense, baloiço de Natal e comboio são algumas das atrações até dia 29.Expositores com propostas que vão do artesanato à bijutaria, passando por brinquedos e vestuário animam o largo de Santo Ildefonso e a praça da Batalha.Doçaria, bebidas espirituais, produtos regionais portugueses, artesanato, bijutaria e artigos para crianças são algumas das propostas do Mercado de Natal, no parque Delfim Guimarães.