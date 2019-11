Vila Natal regressa a Óbidos com "os pés na Terra e a cabeça na Lua"

A chegada do Natal a Óbidos foi assinalada com marionetas gigantes de luz, vindas de Espanha, e com a atuação da banda Maxi.Os 80 mil LED, distribuídos pela árvore de Natal de nove metros, pela muralha do Castelo e pela rua Direita, já estão ligados, mas vai ser preciso esperar até à próxima sexta-feira, dia 29, para o arranque do ‘Óbidos Vila Natal’, que se prolonga até 5 de janeiro.A organização garante a presença do Pai Natal e dos seus ajudantes, que irão receber as cartas com os pedidos das crianças.Esta edição tem por tema ‘Cabeça na Lua, pés na Terra’ e desafia os visitantes a "navegar rumo à Lua", onde "vivem o imaginário e os sonhos de criança", numa viagem imaginária que também os traz "de volta à Terra", com "jogos e diversões que fazem ver este Planeta com um novo olhar".O bilhete de entrada no recinto - 7 euros para maiores de 12 anos, dos 3 aos 11 custa 5 euros - inclui uma ‘voltinha’ num simulador de realidade virtual, pinotes nos trampolins, neve a brincar no parque artificial e uma avalancha na rampa de gelo.Há ainda uma roda gigante, um sítio dos bichos, um labirinto e presépio. Já fora das muralhas, os visitantes podem dar um passeio no comboio do Natal ou nos burros do Magoito. Foram criados dois palcos - pés na Terra e cabeça na Lua - onde os artistas atuam em quatro concertos.