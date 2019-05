Vila Nova de Foz Côa acolhe Festival do Vinho Superior

De 17 a 19 deste mês, vila nova de foz coa é palco da 8.ª edição do Festival do Vinho Superior. Para além dos vinhos, o certame apresenta também uma mostra de produtos alimentares típicos da região, que abrange os concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Meda, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo e Vila Flor.Em destaque, vão estar o azeite, queijos, enchidos, doces e compotas, a amêndoa – rainha na região – e seus derivados. O ouro líquido (azeite) vai ser alvo de uma prova comentada.O programa conta ainda com palestras e colóquios, provas e concurso de vinhos. Uma das características do concurso é a qualidade dos vinhos concorrentes, com as grandes marcas a marcarem presença.