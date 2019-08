Villa Alvor apresenta um sauvignon algarvio

Depois dos investimentos na Bairrada e no Douro, a Quinta da Aveleda, que mantém a sua grande operação na região dos Vinhos Verdes, decidiu apostar na produção de vinhos no Algarve. Produção associada a um projeto de enoturismo e que terá uma única marca: Villa Alvor.Enquanto outros produtores no centro do País investem no Minho, a Aveleda prefere apostar no Sul. E como esta empresa toma decisões de investimento depois de muito estudo, estaremos perante um projeto que poderá dar que falar e revitalizar a região algarvia.Em matéria de castas, há de tudo um pouco: portuguesas e estrangeiras, sendo que, nas primeiras, merecem destaque a Negra Mole e o Moscatel Roxo.Dos brancos provados destaquemos o varietal feito a partir da casta francesa Sauvignon Blanc. Como se imagina, estamos perante um branco muito fresco, mas sem aquelas notas enjoativas que nos fazem lembrar certos champôs.Aqui sentimos os cheiros da goiaba e toranja. Na boca , muita frescura e notas de limão. De maneira que estamos perante um bom vinho para recebermos os amigos antes de começar o jantar.