VillaMix: festa da lusofonia em Lisboa

Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Simone e Simaria e Djodje (sexta-feira), Luan Santana, Gusttavo Lima ou Calema (sábado) são alguns dos nomes que, este ano, fazem parte do cartaz do VillaMix, o maior festival de música do Brasil que, uma vez mais, atravessa o Oceano Atlântico para fazer a festa em Portugal, esta sexta e sábado no Altice Arena, em Lisboa.Trata-se de uma festa da Lusofonia que conta ainda com Matheus e Kauan (sexta-feira), Xand Avião e Alok (sábado). O VillaMix invade assim a capital portuguesa, pelo segundo ano consecutivo, depois de uma primeira edição em 2018, que se revelou um sucesso. Os bilhetes variam entre os 40 e os 60 (diários) e os 120 euros (Golden Mix VIP).Com a primeira edição realizada em 2011, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Villa Mix nasceu com o objetivo de reunir, no mesmo palco, os artistas do casting da AudioMix, escritório que administra a carreira de vários artistas brasileiros.Depressa se tornou numa referência. Em 2014, o VillaMix já realizava quase 30 festivais de Norte a Sul do Brasil, passando por grandes cidades e principais capitais. Em 2015, a nova edição em Goiânia foi certificada peloGuinness World Records, o famoso livro dos recordes, com a maior estrutura de palco do mundo com as surpreendentes marcas de 2.788,39m², altura de 52,34m e 628 toneladas de equipamentos; superando a então a marca que era da banda irlandesa U2.Em 2017, novos recordes de palco: 69,37 metros de altura – equivalente a um edifício de 23 andares – e largura de 2.900m². Nesse ano e no seguinte, o VillaMix abriu as portas a artistas internacionais. Demi Lovato, Maluma, Fifth Harmony, J Balvin, Rudy Mancuso, Shawn Mendes e Nick Jonas, foram alguns dos nomes que por lá passaram.