Vinhais transforma-se na capital do fumeiro

Vinhais apresenta-se como a Capital do Fumeiro e de 6 a 9 de fevereiro assinala os 40 anos de um produto de excelência deste concelho transmontano com a realização de mais uma feira. São esperados mais de 80 mil visitantes.A edição deste ano conta com cerca de 70 produtores, na maioria produtores do concelho de Vinhais. Do salpicão à chouriça de carne, do butelo à alheira, do chouriço azedo ao doce, há muito por onde escolher.O fumeiro de Vinhais tem características singulares. O clima, a matéria-prima e o tempero são alguns dos fatores que contribuem para a qualidade deste produto. O clima em Vinhais é frio e seco na altura das matanças, o que ajuda a uma boa cura das carnes e do fumeiro.A matéria-prima é a carne do porco bísaro, que tem um sabor inconfundível e uma textura única graças à gordura intramuscular. A carne é macia, marmoreada e suculenta. Para completar, o tempero - feito em vinha de alhos, com água, vinho, alho, sal e louro.A 40.ª edição da Feira do Fumeiro conta ainda com um espaço gourmet, com 60 stands. É a área dos doces conventuais, da pastelaria típica de Vinhais, azeite, vinhos, queijos, entre outras iguarias. O certame apresenta ainda um pavilhão onde se situam as tasquinhas, que servem o melhor da gastronomia de Vinhais e um espaço onde vai estar em exposição todo o tipo de artesanato, oriundo de vários locais.Destaque, também, para a exposição de máquinas agrícolas, com 12 expositores, jornadas do porco bísaro, concurso nacional de suínos da raça bísara, demonstração de corte de presunto, concurso do melhor salpicão, chegas de touros e feira de rua.A Feira do Fumeiro não se faz apenas de comes e bebes. Também reina a animação. Para esta edição, e no que à música diz respeito, destaque para os concertos de António Zambujo (dia 7) e Expensive Soul (dia 8). O certame conta ainda com a participação de grupos da terra, com concertinas e ranchos folclóricos, que atuam ao longo dos quatro dias.Reconhecida pela sua gastronomia, Ponte de Lima promove a partir desta sexta-feira e até domingo a XIII Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho.Com a presença de dezenas de produtores nacionais e expositores de produtos regionais e artesanato, durante os dias em que decorre a feira o Pavilhão de Feiras e Exposições será invadido por sabores fortes e aromas condimentados, aos quais se somam rusgas, arruadas, workshops, showcookings, provas de vinho e muita animação.O porco é uma das principais bases da cozinha limiana, desde a perna às belouras, do chouriço de verde às farinhotas. O louro, o cravinho, a noz-moscada, o sal e a pimenta temperam as carnes que, depois de cozinhadas e desfiadas, se juntam ao arroz. O sabor é singular e especial.A sobremesa tradicional é o leite-creme e o companheiro ideal é o vinhão, tinto da região.