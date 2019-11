Vinho da talha é dado a provar em Aljustrel

A freguesia de Ervidel, no concelho alentejano de Aljustrel, acolhe sábado e domingo mais uma edição da Vin&Cultura, onde o típico vinho da talha (o processo de produção data do tempo dos romanos) está em destaque.Por estes dias, abrem-se as talhas de barro com vinho novo e brinda-se com alegria e boa-disposição. Destaque, desde já, para a Rota das Adegas, com provas e comes e bebes, na companhia de música tradicional e popular.Para além da visita às adegas dos produtores locais, o evento conta também com uma mostra de produtos locais. No largo da feira, junto ao largo da Liberdade, situam-se os stands, que funcionam como montra.Aqui, os visitantes podem encontrar artesanato, doçaria leguminosas, azeite, enchidos, vinho, entre muitos outros produtos. A Vin&Cultura conta com um vasto programa de animação, com atuações de artistas da região. Também há ateliers de confeção de pratos à base de produtos locais.Termina no domingo a Quinzena Gastronómica da Aguardente, com a participação de 13 restaurantes do concelho. Também há provas e visitas às adegas.O Pavilhão dos Desportos acolhe no domingo o 6º Festival do Borrego da Marofa. Até ao dia 24 decorre a quinzena gastronómica, em vários restaurantes.Começou esta sexta-feira e decorre até domingo, no Solar do Vinho do Dão, a 18.ª Feira Nacional do Mel. No auditório do IPDJ decorre, amanhã, o 20.º Fórum Nacional de Apicultura.Até dia 1 de dezembro, o município de Torres Novas organiza o II Festival Gastronómico das Couves com Feijões. O evento conta com a participação de 43 restaurantes.