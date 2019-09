Vinho Verde liga bem com petiscos

Há apenas duas coisas que não variam no ‘Verde Cool’: o copo de vinho verde, embora as marcas mudem consoante o local, e o preço fixo de 3,5 euros. O petisco, esse, é sempre diferente consoante o local onde decidir degustar a proposta. Carne ou peixe, das mais variadas formas de degustação, são sabores acompanhados pelo copo de vinho sempre fresco.A proposta é feita por 49 espaços de restauração em Braga, Amares, Vila Verde e Vieira do Minho. Trata-se de uma forma diferente de degustar o que de melhor e mais criativo há para provar no Minho, com um roteiro que se prolonga até 13 de outubro.A iniciativa da Associação Comercial de Braga tem sido um sucesso, junto dos turistas, mas não só."Fomos surpreendidos há dois anos com esta iniciativa, numa visita por acaso a Braga e adorámos. Voltámos no ano passado de propósito e este ano também. É sempre uma surpresa em cada espaço, a variedade oferecida de petiscos é grande e de muita qualidade. É uma excelente forma de descobrir e fruir a cidade", explicou à ‘Sexta’ Abílio Soares, sentado numa das muitas esplanadas, já de copo de vinho verde fresco na mão.A par do ‘Verde Cool’ decorre um concurso para partilhar na internet os petiscos experimentados, com prémios para as três melhores fotografias.