Vinhos Cabriz apenas para restauração

A marca Cabriz já servia muitas vezes para nos socorrer nalguns restaurantes quando não tínhamos bem a segurança para mandar vir um vinho desconhecido (e hoje em Portugal nascem dezenas de vinhos por dia).Agora, as coisas ainda ficam bem definidas com este este Cabriz escolha 2016, feito apenas para a restauração.O facto de ser um vinho do Dão já seria um bom indicador de qualidade quando o pressuposto é a ligação vinho/comida, visto que os tintos desta região dão luta a uma infinidade de produtos e técnicas de confeção.Mas a questão aqui vai mais longe porque quem faz tinto chama-se Osvaldo Amado, um dos enólogos portugueses que mais medalhas arrecada em concursos nacionais e internacionais.Habituado a trabalhar grandes volumes, Osvaldo fez um lote com as Touriga Nacional e Tinta Roriz, pelo que temos um tinto tão fresco quanto sério.Para melhorar as coisas, aqui não sentimos as enjoativas notas da barrica (ou das aparas).Quanto a preço, isso depende da estratégia de cada restaurante.