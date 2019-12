Viver o Natal em festa com a Escola Equestre

O último mês do ano é sinónimo de férias e de atividades em família nos parques e monumentos de Sintra. A programação reflete o espírito do Natal e entre dias 12 e 14, às 11h00, no Picadeiro Henrique Calado, em Belém, Lisboa, a Escola Portuguesa de Arte Equestre apresenta o espetáculo ‘Crininhas: o cavalo que queria ser rena’, uma iniciativa que pretende dar a conhecer aos mais novos a Alta Escola Equestre Portuguesa num contexto natalício.Esta é a história do jovem cavalo Lusitano Crininhas que sonha vir a transformar-se numa rena e que, entretanto, muda de ideias quando o seu pai lhe explica o que significa ser um cavalo da Escola Portuguesa. É transmitida a magia de Natal e evocam-se os valores da amizade e da família. O programa tem início com uma visita às cavalariças do Páteo da Nora.estrela desapareceuNo dia 14, sábado, acontece o programa ‘Era uma vez na Quintinha… no Natal!’ Na Quintinha de Monserrate prepara-se a festa natalícia a partir das 10h30. Os irmãos Túlio e Tibério deparam-se com um imprevisto: a estrela da árvore de Natal desapareceu e é preciso encontrá-la. Para resolver o mistério contam com a ajuda de todos os participantes: é necessário seguir pistas, pintar, cantar e viver uma grande aventura.As sonoridades natalícias fazem-se ouvir no dia 15, às 10h30 e 11h45, no palácio de Monserrate, com o concerto para bebés ‘Manhã de Natal’. Este é um espetáculo musical interativo.